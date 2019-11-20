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В Пензенской области депутаты «Единой России» проведут неделю приемов граждан

20 ноября в 12:42 180 просмотров
«Единая Россия» отметят Неделей приемов граждан.

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В Пензенской области день рождения партии «Единая Россия» отметят Неделей приемов граждан.

Поручение провести встречи с населением и взять их обращения на личный контроль депутатам фракции в региональном Законодательном Собрании дал его председатель Валерий Лидин. Предполагается, что обратиться к народным избранникам можно будет с 25 ноября по 1 декабря, когда отмечается сам день рождения «Единой России».

«Проведение приемов в день основания «Единой России» стало доброй традицией. Это возможность встретиться с избирателями, узнать о насущных проблемах земляков и оказать необходимую помощь. Важно выслушать мнения и предложения, которые будут учитываться в нашей работе для повышения качества жизни людей», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Работа депутатов, представителей органов исполнительной власти, секретарей местных и первичных отделений партии с населением будет организована в региональной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, в местных партийных общественных приемных и на дополнительных площадках.

«Первый единый день приемов состоялся в 2013 году. С тех пор это стало партийной традицией и, как и прежде, недели приемов проводятся в преддверии годовщины создания партии «Единая Россия», — уточнили в пресс-службе регионального ЗакСобра.


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