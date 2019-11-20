На безработного жителя Каменки незаконно оформили фирму

В мае 2018 года безработный житель Каменки нашел в интернете объявление, автор которого искал человека для оформления на его имя общества с ограниченной ответственностью. Мужчина позвонил незнакомцу и согласился за вознаграждение предоставить в налоговую инспекцию документы, чтобы стать учредителем компании «Жасмин». Регистрацию провел сотрудник ИФНС по Октябрьскому району Пензы.

По данному факту была проведена прокурорская проверка, которая установила, что фактическим руководителем является не житель Каменки, а другое лицо. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о внесении в реестр юрлиц сведений о подставном лице.

«Его расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры», — сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.