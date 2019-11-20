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В Пензенской области принимают заявки на конкурс «Под парусом надежды — 2019»

20 ноября в 13:05 132 просмотра
«Под парусом надежды — 2019» (0+).

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Жители Пензенской области могут принять участие в фестивале творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусом надежды — 2019» (0+).

Победителей конкурса будут выбирать по двум номинациям: «Добрых рук творенье» и «Люби свой край и воспевай!» К прикладному творчеству отнесут работы тех ребят, кто занимается вышивкой, шитьем, изобразительным искусством, резьбой и выжиганием по дереву и кулинарией. В номинации эстрадно-народного творчества можно представить песню, танец, художественное чтение, сыграть на музыкальном инструменте, подготовить совместный номер с родителями или выбрать для выступления оригинальный жанр.

Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принимает заявки до 5 декабря по адресу: г. Пензы, ул. Тимирязева, 125, или по электронной почте: oblcentr.prof@mail.ru. Контактный телефон 48−40−88. Работу нужно загрузить на USB-флеш-накопитель или CD-диск в формате mp4, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.


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