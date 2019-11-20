Победителей конкурса будут выбирать по двум номинациям: «Добрых рук творенье» и «Люби свой край и воспевай!» К прикладному творчеству отнесут работы тех ребят, кто занимается вышивкой, шитьем, изобразительным искусством, резьбой и выжиганием по дереву и кулинарией. В номинации эстрадно-народного творчества можно представить песню, танец, художественное чтение, сыграть на музыкальном инструменте, подготовить совместный номер с родителями или выбрать для выступления оригинальный жанр.

Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принимает заявки до 5 декабря по адресу: г. Пензы, ул. Тимирязева, 125, или по электронной почте: oblcentr.prof@mail.ru. Контактный телефон 48−40−88. Работу нужно загрузить на USB-флеш-накопитель или CD-диск в формате mp4, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.