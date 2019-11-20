Дед Мороз раздал приглашения на елки в драмтеатре 30 юным пензенцам

Около 30 юных пензенцев смогут посетить новогоднее представление и спектакль в областном драматическом театре имени А. В. Луначарского по пригласительным билетам от Деда Мороза.

Ребята получили их в подарок за то, что 18 ноября вспомнили о дне рождения новогоднего волшебника и позвонили, чтобы поздравить его. Акция, в ходе которой Дед Мороз принимает телефонные звонки от детей, проводится в драмтеатре шестой год подряд.

На этот раз «прямая линия» длилась больше часа. Дети не только произносили теплые пожелания, но и делились своими мечтами и рассказами об интересах и хобби, читали стихи и пели песни. Также с Дедом Морозом пообщались их родители, которые были рады разговору со сказочным персонажем не меньше, чем ребята.

Показ волшебной сказки, перед которой в фойе будет проходить новогоднее шоу, продлится с 21 декабря по 12 января. Билеты появятся в кассе 21 ноября, уточнили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

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