После капремонта дома в Заводском районе возбуждено уголовное дело

В региональном фонде капремонта Пензенской области и у подрядчика, выполнявшего работы в доме в Заводском районе, изъяли документацию в рамках уголовного дела.

В конце марта региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов подписал контракт с организацией, которая выиграла электронный аукцион на выполнение работ на улице Ударной/Фрунзе, 22/27. Подрядчик должен был сдать объект в начале июня.

Однако в реальности сроки завершения работ постоянно смещались, крыша так и не было отремонтирована вовремя. Должностные лица фонда тоже не повлияли на исправление ситуации: они должны были расторгнуть договор с подрядчиком, обеспечить безопасность жильцов и устранить дефекты, допущенные во время ремонта. Права собственников квартир были нарушены, а их жизни и здоровье долгое время подвергались опасности.

Поскольку ремонт был проведен некачественно, в течение полугода квартиры заливало во время дождя, в отдельных помещениях частично обрушился потолок. Исправлять ситуацию люди были вынуждены за свой счет.

Уведомление о расторжении договора было направлено только в конце сентября.

Уголовное дело по факту халатности было возбуждено после личного приема следственным отделом по Ленинскому району Пензы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, изучается документация, изъятая в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области и организации, производившей ремонт. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.