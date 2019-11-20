В Пензенской области увеличилось число заболевших мышиной лихорадкой

Пациентка Татьяна попала в инфекционное отделение клинического центра специализированных видов медицинской помощи почти неделю назад. Женщина чувствовала себя очень плохо и не знала, с чем связано ее состояние. По словам пензячки, она постоянно лежала и даже не могла поднять голову с подушки. Оказалось, что у нее — мышиная лихорадка.

«Сначала у меня появились симптомы непростудного характера: высокая температура, трясло, высокое потоотделение, но ни горло не болело, ни насморка не было. На «скорой» возили, думали, что было обострение с почками, но это не подтвердилось. Второй раз возили с подозрением на пневмонию, но тоже нет. Когда в третий раз приехала «скорая», я отказалась от госпитализации. Сама виновата, что довела себя до такого состояния, жалею, что не легла в больницу. Думала, переболею, справлюсь сама. Шесть дней на одной воде была», — рассказала пензячка.

Женщина предполагает, что заразилась еще в начале октября во время работ на дачном участке. Как отмечают врачи, от контакта с грызунами или продуктами их жизнедеятельности до появления первых симптомов заболевания может пройти от месяца до полутора. Но чаще этот период составляет от двух до трех недель.

Как сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, болезнь всегда начинается остро: повышается температура до 38−39 градусов и выше, но нет признаков простуды. Могут быть головная боль, снижение остроты зрения, рвота, проблемы со стулом. На четвертый день появляется почечная недостаточность.

Врач отметила, что в 2019 году наблюдается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой. Это связано с увеличением численности грызунов, которому способствовала теплая погода. Кроме того, наблюдается цикличность — раз в четыре-пять лет фиксируется увеличение заболеваемости.

«За девять месяцев зафиксировано 512 случаев, в прошлом году за данный период их было 300. На сегодняшний день — 660 заболевших, причем среди них есть дети и подростки. Сейчас 61 пациент находится больнице, из них трое — в отделении реанимации. Произошел один летальный исход», — рассказала инфекционист.

От этой болезни нет вакцины, поэтому самым лучшим методом профилактики является борьба с грызунами. Источниками инфекции чаще всего становятся черные и рыжие мыши-полевки. Врач-эпидемиолог Виктор Мещеряков отметил, что заразиться можно только от мышей, от человека к человеку или другого животного вирус не передается.

«Есть только неспецифические меры профилактики. По возможности, нужно избегать контактов с грызунами, также вирус есть в их помете. Причем он остается жизнеспособным даже после высыхания. Советую надевать маску при уборке помещений, меньше поднимать пыль при подметании, в сельской местности — не допускать попадания грызунов в дома», — сказал он.