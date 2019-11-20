«Дизель» собирает пожертвования для ветерана пензенского хоккея

Болельщиков, которые в среду, 20 ноября, придут на матч между пензенским «Дизелем» и тольяттинской «Ладой» (0+), просят оставить пожертвование для ветерана команды Евгения Лукашина. Бывший спортсмен перенес операцию и теперь нуждается в реабилитации.

«Счет для перевода денежных средств пока не открыт, поэтому свои пожертвования Вы сможете сделать в вестибюле второго этажа вход имени Ю. И. Моисеева», — уточнили в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Евгений Лукашин выступал за «Дизелист» на протяжении 12 сезонов, за которые успел забросить 201 шайбу. С этим показателем он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров пензенского хоккея.

Также Евгений Лукашин играл за куйбышевский СКА и брянскую «Десну», где завершил карьеру в возрасте 36 лет.

Яркими были и его выступления за сборную СССР. На чемпионате Европы-1973 среди юниоров он набрал 11 очков в пяти матчах, а на неофициальном чемпионате мира-1974 среди молодежи — четыре очка в пяти матчах.

С 2006 по 2008 годы Евгений Лукашин занимался тренерской деятельностью.