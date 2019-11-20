В Камешкирском районе поймали черного лесоруба

Житель Пензенской области незаконного срубил 10 деревьев, нанеся лесному хозяйству ущерб почти в 200 тысяч рублей.

В Камешкирско-Лопатинском лесничестве был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Лесные насаждения уничтожены на территории Шаткинского арендованного участка.

Добычей браконьера стали четыре сухостойные сосны, пять сырорастущих сосен и один сухостойный дуб общим объемом 22,58 кубического метра. Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 185 604 рубля.

«Лицо, совершившее незаконную рубку, выявлено, им оказался житель села Старый Чирчим Камешкирского района. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйств и природопользования Пензенской области.