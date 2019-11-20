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В Камешкирском районе поймали черного лесоруба

20 ноября в 15:04 110 просмотров
, нанеся лесному хозяйству ущерб почти в 200 тысяч рублей.

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Житель Пензенской области незаконного срубил 10 деревьев, нанеся лесному хозяйству ущерб почти в 200 тысяч рублей.

В Камешкирско-Лопатинском лесничестве был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Лесные насаждения уничтожены на территории Шаткинского арендованного участка.

Добычей браконьера стали четыре сухостойные сосны, пять сырорастущих сосен и один сухостойный дуб общим объемом 22,58 кубического метра. Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 185 604 рубля.

«Лицо, совершившее незаконную рубку, выявлено, им оказался житель села Старый Чирчим Камешкирского района. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйств и природопользования Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-3500396/

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