В Камешкирском районе поймали черного лесоруба

В Камешкирско-Лопатинском лесничестве был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Лесные насаждения уничтожены на территории Шаткинского арендованного участка.
Добычей браконьера стали четыре сухостойные сосны, пять сырорастущих сосен и один сухостойный дуб общим объемом 22,58 кубического метра. Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 185 604 рубля.
«Лицо, совершившее незаконную рубку, выявлено, им оказался житель села Старый Чирчим Камешкирского района. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйств и природопользования Пензенской области.