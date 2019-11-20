Село Чемодановка Пензенской области стремительно преображается. О создании парка в центре населенного пункта и о том, какую работу предстоит выполнить для создания комфортной среды в 2020 году, ИА «Пенза-Пресс» рассказал первый замглавы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

В беседе с журналистом информагентства он напомнил о том, что программа реализуется в селе с 2018-го, за два года в Чемодановке была обустроена парковая зона.

«В 2018-м было 10 млн выделено, В 2019-м — 19 млн. На сегодняшний день парк готов, покрытие тротуарной плиткой выполнено, велодорожку сделали, тренажеры установили, урны, скамейки, композицию в виде больших букв. Сейчас на 99,99% все сделано, идет уборка всей территории», — рассказал Александр Карагодин.

Сами жители села, по его словам, с удовольствием гуляют с детьми по обновленному центру Чемодановки: новый парк стал местом притяжения людей.

В 2020-м планируется приступить к строительству многофункциональной площадки, которая станет продолжением парковой зоны. Проект уже готов, до 1 декабря он будет сдан в экспертизу, чтобы к следующему году был готов полный пакет документов для реализации проекта.

«Ориентировочная стоимость — от 30 до 35 млн рублей. Будет многофункциональная площадка — и для хоккея, и для летних видов спорта, с искусственным резиновым покрытием. Трибуны на 50 человек предусмотрены, две раздевалки отапливаемые. Также будет большой игровой комплекс, разделенный на зоны: для детей от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет и от 8 до 16-ти», — сообщил первый замглавы администрации района, уточнив, что располагаться площадка будет в самом центре Чемодановки.

Напомним, в селе за последние годы произошли серьезные изменения. В частности, удалось решить проблему с водоснабжением (в сезон полива огородов воды не хватало), отремонтировать 10 км дорог, заменить лампы уличного освещения, благоустроить три дворовые территории.

Кроме того, в Чемодановке вновь открыли пункт полиции и обновили местную школу. В ближайшее время планируется капитально отремонтировать участковую больницу и построить новое образовательное учреждение.