Пензенскую «Юность» оштрафовали за выходку агрессивного болельщика

После матча женской баскетбольной Суперлиги-2 между пензенской «Юностью» и оренбургской «Надеждой» (0+), который прошел 16 ноября, болельщик сурской команды выбежал на площадку и начал высказывать претензии судье, сопровождая слова активной жестикуляцией. Он хватал арбитра за руки, пока тот пытался отделаться от агрессивно настроенного мужчины.

За выходку фаната пензенский клуб оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также команду условно наказали на два домашних матча при пустых трибунах. Если подобный инцидент повторится, клуб будет вынужден провести без зрителей четыре поединка на домашнем паркете.

«Я, конечно, всех болельщиков приглашаю на наши игры, поддержать команду, но держите себя в рамках, потому что это все штрафы, и серьезные штрафы, у нас не такой большой бюджет, чтобы мы еще раскидывались на такие вещи недопустимые, скажем так», — прокомментировал ситуацию радиостанции «Эхо Пензы» главный тренер «Юности» Дмитрий Нестеровский.