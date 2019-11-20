Из карьера в Бессоновском районе незаконно вывезли 11 тысяч КамАЗов песка

Внеплановая проверка на лицензированном объекте в Бессоновском районе, проведенная сотрудниками министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, вскрыла нарушения со стороны юридического лица.

Специалисты зафиксировали несоблюдение условий лицензии, а также незаконную добычу строительного песка. Полезное ископаемое вывезли с участка, который находился за пределами выделенного фирме горного отвода.

Общий объем незаконно добытого песка — 143 980 кубических метров. Если бы преступники вывозили ископаемое на КамАЗе марки 6520, им бы потребовалось 11 337 машин.

«Ущерб от незаконной деятельности составил более 35 млн рублей. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.