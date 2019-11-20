Сессия Законодательного Собрания Пензенской области
Открытие финала всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в Пензе
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?
Наши новости
После капремонта дома в Заводском районе возбуждено уголовное дело
Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса
Пензячка купила за 50 тысяч несуществующую путевку в Сочи
В Пензе автослесарь принял ГАЗель в ремонт и продал ее
Житель Каменки «одолжил» у знакомых 27 млн рублей и не вернул деньги
Белинский охотник нашел в мусорке труп
Полицейские призывают пензенцев не выпивать с малознакомыми людьми
В Пензенской области сержант пошел под суд за насилие над рядовым
Жителя Колышлея обвиняют в оформлении фиктивной прописки
Жительница Пензы призналась в убийстве пьющего сына

Из карьера в Бессоновском районе незаконно вывезли 11 тысяч КамАЗов песка

20 ноября в 15:32 38 просмотров
, проведенная сотрудниками министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, вскрыла нарушения со стороны юридического лица.

" data-title="Из карьера в Бессоновском районе незаконно вывезли 11 тысяч КамАЗов песка — Пенза-пресс, рунет за день">

Внеплановая проверка на лицензированном объекте в Бессоновском районе, проведенная сотрудниками министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, вскрыла нарушения со стороны юридического лица.

Специалисты зафиксировали несоблюдение условий лицензии, а также незаконную добычу строительного песка. Полезное ископаемое вывезли с участка, который находился за пределами выделенного фирме горного отвода.

Общий объем незаконно добытого песка — 143 980 кубических метров. Если бы преступники вывозили ископаемое на КамАЗе марки 6520, им бы потребовалось 11 337 машин.

«Ущерб от незаконной деятельности составил более 35 млн рублей. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фотография: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3440/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...