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Российских водителей могут обязать проходить внеплановый медосмотр

20 ноября в 15:35 164 просмотра
Телеканал «360» пояснил, что речь идет о тех водителях, у которых выявили противопоказания для управления машиной.

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В России некоторых автомобилистов обяжут проходить внеплановый медосмотр до окончания действия удостоверения. Телеканал «360» пояснил, что речь идет о тех водителях, у которых выявили противопоказания для управления машиной.

Такое изменение в законопроект «О безопасности дорожного движения» предложили внести Минздрав и МВД России. Отмечается, что врачи должны будут уведомлять правоохранителей об автолюбителях, у которых появились противопоказания к вождению. В течение одного месяца они должны будут пройти медицинское освидетельствование.

«В случае подтверждения наличия таких заболеваний (состояний) либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, соответствующая информация предоставляется МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения», — пояснили на сайте ведомства.

Также в законопроекте предлагают выдавать водителям электронное медицинское заключение. Бумажный аналог можно будет получить по желанию.


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