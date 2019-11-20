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Медучреждения Пензенской области нуждаются в 81 педиатре

20 ноября в 16:00 150 просмотров

В течение трех лет система здравоохранения Пензенской области должна пополниться 81 педиатром.

Трудоустройство такого количества детских врачей позволит решить проблему с дефицитом кадров. Это одна из главных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Также в рамках программы планируется отремонтировать все детские поликлиники и отделения больниц. Медицинские организации должны оснастить необходимым оборудованием и обеспечить в них комфортную для пребывания среду. Например, уже сейчас идет реконструкция главного корпуса областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

Одновременно выделяются средства на строительство новых лечебных учреждений. В частности, возведение здания поликлиники завершается в Нижнем Ломове. Новые поликлиники в Спутнике и центре Пензы сдадут до конца 2024 года.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области напомнили, что 20 ноября одновременно отмечаются Всемирный день ребенка и День педиатра. Для врачей в честь этого события традиционно организуют семинары и конференции.


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