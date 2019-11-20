В Пензенской области заработали 64 новых птичника «Дамате»

В 2019 году группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, ввела в эксплуатацию в Пензенской области 64 новых птичника. Увеличение их числа связано с расширением проекта по производству и переработке индейки до 155 тысяч тонн в год.

Отметим, что компания планирует достичь этого показателя к 2020 году. Для этого количество птичников увеличат с 392 корпусов до 488.

В настоящее время новые площадки построены в полном объеме в двух районах — Спасском и Вадинском, где «Дамате» начала активную хозяйственную деятельность в прошлом году. Отбирая подходящие территории, компания руководствовалась такими показателями, как наличие подходящих земельных участков, достаточное количество трудовых ресурсов, удаленность инженерных коммуникаций, наличие электрических мощностей и развитость транспортной сети.

В Спасском районе введены 24 новых корпуса откорма индейки на 248 тысяч посадочных мест, благодаря чему в 2019 году на откорм было посажено более 992 тысяч голов птицы.

В Вадинском районе работает площадка подращивания на 264 тысячи мест. На ней в 2019 году вырастили и отправили на откорм более миллиона птенцов. Также в райцентре запущено 40 новых корпусов откорма, в них вырастили свыше 1,1 миллиона голов индейки.

В результате запуска новых объектов «Дамате» обеспечила рабочими местами более 210 человек в двух районах.

Напомним, на площадки подращивания суточных цыплят переводят из собственного инкубатория компании в Нижнеломовском районе, после чего отправляют на площадки откорма. Самки и самцы получают корм отдельно, сами птичники удалены друг от друга согласно нормам биологической безопасности.

Все площадки «Дамате» возведены в строгом соответствии с международными требованиями, на них размещено оборудование от мировых производителей, производственные процессы максимально автоматизированы: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль. Системами жизнеобеспечения птичников управляет искусственный интеллект, с его помощью также осуществляется контроль за процессами подращивания и откорма. В ситуационный центр «Дамате» в Пензе в режиме онлайн круглосуточно поступает вся информация.

Сейчас в Пензенской области продолжается возведение птичников. Планируется в ближайшие полгода запустить девять новых площадок — это 96 птичников в трех районах, Мокшанском, Вадинском и Спасском. Все работы на объектах идут без отставания от графика.