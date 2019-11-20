В Пензенской области по нацпроекту БКАД отремонтировали 140 км дорог

В Пензенской области подвели итоги очередного года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был инициирован президентом России.

В 2019 году работы велись на 178 объектах - это 140,5 км автомобильных дорог. В Пензе обновили 109,73 км дорожного полотна, в Заречном — 3,36 км, в Пензенском районе — 3,55 км.

Одновременно на средства нацпроекта шел ремонт на дорогах регионального и межмуниципального значения — всего на 23,861 км. В нормативном состоянии находится 64,5% полотна, сообщил в Twitter-аккаунте губернатор Иван Белозерцев.

Такие цифры озвучила первый заместитель строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова на сессии Законодательного Собрания. Напомним, Пензенскую область признали лидером по реализации нацпроекта среди субъектов России.