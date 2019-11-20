Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы

Он отметил, что впервые в минувшем учебном году выпускников проверял «искусственный интеллект». Программа, а затем и почерковедческая экспертиза, выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком. Теперь в истории предстоит разбираться правоохранительным органам, сказал чиновник.

«Из 700 тысяч только 75 работ вызвали некоторые подозрения. Работы были из разных регионов. Мы передали их на почерковедческую экспертизу, и по одиннадцати работам подозрения подтвердились. Рособнадзор на днях направил в правоохранительные органы эти материалы, чтобы они провели соответствующие мероприятия», — сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, на ЕГЭ-2020 будет применена точно такая же схема. При этом глава Рособрнадзора отказался ответить на вопрос о том, кто разрабатывал программу на основе искусственного интеллекта.