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Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы

20 ноября в 16:21 116 просмотров
«Известиям» в интервью, что результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы.

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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал «Известиям» в интервью, что результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы.

Он отметил, что впервые в минувшем учебном году выпускников проверял «искусственный интеллект». Программа, а затем и почерковедческая экспертиза, выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком. Теперь в истории предстоит разбираться правоохранительным органам, сказал чиновник.

«Из 700 тысяч только 75 работ вызвали некоторые подозрения. Работы были из разных регионов. Мы передали их на почерковедческую экспертизу, и по одиннадцати работам подозрения подтвердились. Рособнадзор на днях направил в правоохранительные органы эти материалы, чтобы они провели соответствующие мероприятия», — сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, на ЕГЭ-2020 будет применена точно такая же схема. При этом глава Рособрнадзора отказался ответить на вопрос о том, кто разрабатывал программу на основе искусственного интеллекта.


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