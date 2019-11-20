Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы

На протяжении десятков лет жители крупнейшего в Пензе микрорайона Арбеково, не желающие встречать Новый год дома, вынуждены были ехать в центр города — в парк Белинского или на Фонтанную площадь. Теперь у них есть возможность отметить праздник ближе к дому.

Новая площадка для торжеств появится в Арбековской заставе. Сегодня этот микрорайон активно развивается. Здесь уже проживает около 8 тысяч человек. В новом году новоселов станет еще больше. Застройщик — группа компаний «Территория жизни» планирует сдать в эксплуатацию 7 домов, а это ещё около 3 тысяч человек. Плюс аудитория прилегающих микрорайонов (Эко-квартал, ул. Ладожская и п. Запрудный).

Все они смогут отметить встречу Нового года в ЖК «Арбековская застава». Совсем скоро микрорайон засияет россыпью огней, на центральной площадке будет установлена новогодняя елка. Ее предоставит администрация Октябрьского района Пензы. Создаст атмосферу приближающегося праздника и красочная иллюминация на жилых домах.

«Излюбленная зимняя забава для детворы и молодежи — катание с горки. Мы позаботились и об этом, — рассказывает event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков. — В Арбековской заставе их будет две — большая с двумя скатами 10 и 2,5 метра и маленькая 5,7 метра. Поверхность будет заливаться водой, а спускаться по ней ребятня сможет на ледянках или тюбинге. Горки уже приобретены застройщиком и доставлены из Москвы. В ближайшее время они займут свое место на новогодней площадке нашего микрорайона».

Местом притяжения должна стать и новая ледовая арена. Здесь все желающие смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей. Площадку 30 на 60 метров установили в октябре. Заливать лед начнут, как только установится по-настоящему морозная погода.

Уже 13 декабря в Арбековской заставе начнут работать елочные базары. Они расположатся у дома № 11 и № 19 по улице 65-летия Победы и будут работать вплоть до самого Нового года.

«Не обойдется без праздничных гуляний и новогоднего хоровода вокруг елки. Группа компаний «Территория жизни» направила письмо на имя главы администрации Пензы Андрея Лузгина с просьбой включить новую площадку в жилом комплексе «Арбековская застава» в официальный перечень праздничных локаций города. Выступление творческих коллективов Пензы вокруг нашей елки станет кульминацией новогодних торжеств и сумеет объединить жителей Арбековской заставы», — отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

2020 год на «Территории жизни» будет объявлен Годом добрососедства и уже сейчас разрабатывается план мероприятий, которые будут способствовать созданию атмосферы дружбы и взаимопомощи. На следующий год запланировано открытие в ЖК «Арбековская застава» соседского центра.