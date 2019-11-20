В Заречном синхронизируют график электричек и автобусов

В городе Заречном Пензенской области хотят синхронизировать работу автобусов с электричками так, чтобы пассажирам было комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

Соответствующая схема разработана специалистами муниципального предприятия «Автотранс».

Добраться до областного центра из закрытого города можно на электричке «Кузнецк-Пенза-1» или новом пригородном поезде «Селикса-Пенза-1». Его запустили после закрытия Бакунинского моста на реконструкцию, чтобы минимизировать заторы на дорогах.

Зареченцев будут доставлять к остановочному пункту «720» за А-проходной так, чтобы они успели сесть на поезд. Остановка находится в пяти минутах ходьбы от КПП № 11 и десяти — от остановки «Тепличный комбинат».

«Напомним, автобус № 2 курсирует по рабочим дням, остальной транспорт — ежедневно», — сообщает «Заречье сегодня».