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В Заречном синхронизируют график электричек и автобусов

20 ноября в 16:53 50 просмотров
, чтобы пассажирам было комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

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В городе Заречном Пензенской области хотят синхронизировать работу автобусов с электричками так, чтобы пассажирам было комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

Соответствующая схема разработана специалистами муниципального предприятия «Автотранс».

Добраться до областного центра из закрытого города можно на электричке «Кузнецк-Пенза-1» или новом пригородном поезде «Селикса-Пенза-1». Его запустили после закрытия Бакунинского моста на реконструкцию, чтобы минимизировать заторы на дорогах.

Зареченцев будут доставлять к остановочному пункту «720» за А-проходной так, чтобы они успели сесть на поезд. Остановка находится в пяти минутах ходьбы от КПП № 11 и десяти — от остановки «Тепличный комбинат».

«Напомним, автобус № 2 курсирует по рабочим дням, остальной транспорт — ежедневно», — сообщает «Заречье сегодня».

Фотография: скриншот с видео - https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/150768/iz-zarechnogo-v-penzu-nachala-ezdit-elektrichka?showall

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