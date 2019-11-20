Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие финала всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в Пензе
Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка
«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?
Наши новости
Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка
Два пензенских педагога поборются за звание лучшего на всероссийском конкурсе
Дед Мороз раздал приглашения на елки в драмтеатре 30 юным пензенцам
В Пензенской области принимают заявки на конкурс «Под парусом надежды — 2019»
Воспитанник пензенского интерната получил грант на открытие школьной мастерской
В Пензе в рамках нацпроекта организовали курсы повышения квалификации
В Пензенской области планируют открыть музей кузнечного ремесла
Пензенские школьники принимают участие в олимпиаде по астрономии
В Пензенском госуниверситете выбрали «Мисс мира. Folk Queen-2019»
Юные пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения по телефону

Баста выступит для пензенцев на «Дизель-Арене»

20 ноября в 17:59 92 просмотра
, известный как рэпер Баста, отправился в большой тур. 30 ноября он выступит для пензенских слушателей в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

" data-title="Баста выступит для пензенцев на «Дизель-Арене» — Пенза-пресс, рунет за день">

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, отправился в большой тур. 30 ноября он выступит для пензенских слушателей в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

В рамках гастрольного тура музыкант посетит несколько десятков городов. Его песни известны многим. Баста исполнит полюбившиеся композиции, в том числе — «Сансара», «Выпускной», «Папа, What’s Up», «Мой город», а также ранее не звучавшие со сцены.

Организаторы отмечают, что над каждым концертом певца работает большая команда профессионалов — это более 80 человек. Оборудование занимает две фуры.

В Пензе концерт Басты (16+) состоится 30 ноября в 19:00.

Баста — музыкант, продюсер, ведущий, актер и сценарист. С 2007 года он является совладельцем лейбла «Gazgolder». Также является послом Чемпионата мира по футболу от родного города — Ростова-на-Дону.

Фотография: афиша предоставлена организаторами концерта

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...