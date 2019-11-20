Баста выступит для пензенцев на «Дизель-Арене»

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, отправился в большой тур. 30 ноября он выступит для пензенских слушателей в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

В рамках гастрольного тура музыкант посетит несколько десятков городов. Его песни известны многим. Баста исполнит полюбившиеся композиции, в том числе — «Сансара», «Выпускной», «Папа, What’s Up», «Мой город», а также ранее не звучавшие со сцены.

Организаторы отмечают, что над каждым концертом певца работает большая команда профессионалов — это более 80 человек. Оборудование занимает две фуры.



В Пензе концерт Басты (16+) состоится 30 ноября в 19:00.

Баста — музыкант, продюсер, ведущий, актер и сценарист. С 2007 года он является совладельцем лейбла «Gazgolder». Также является послом Чемпионата мира по футболу от родного города — Ростова-на-Дону.