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В России планируют ограничить ввоз импортных детских смесей

21 ноября в 04:08 144 просмотра
, которые, в настоящее время, в основном, привозят из США и стран ЕС, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

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В России планируют ограничить импорт детских молочных смесей, которые, в настоящее время, в основном, привозят из США и стран ЕС, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев на совещании о мерах по развитию производства смесей. Речь идет об ограничении импорта этих товаров и ингредиентов для их производства. Среди возможных вариантов решения поставленной задачи — квотирование.

Отмечается, что сейчас на территорию страны ввозят около 95% детских смесей. В год их объем потребления равняется порядка 40 тысячам тонн.

Источник в крупной пищевой компании подчеркнул, что ограничивать ввоз подобной продукции можно только после локализации ее большей части. Иначе дело обернется «катастрофой». Он выразил надежду на то, что предложение сочтут нецелесообразным.

Другой источник уверен, что из-за ограничений часть импортной продукции просто уйдет с рынка. Чтобы локализовать производство, полагает он, нужно сначала снизить импортные пошлины на сырье. Так компании получат стимул расширить свои мощности по фасовке.


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