Два пензенских педагога поборются за звание лучшего на всероссийском конкурсе

Два пензенских педагога вошли в число победителей всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям». За первое место им предстоит сразиться в финале.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, всего было выявлено восемь филанистов конкурса. В номинации «Техническая» лучшим стал Дмитрий Запорожец, педагог пензенского областного центра развития творчества детей и юношества, в номинации «Социально-педагогическая» — педагог центра образования и профессиональной ориентации в Заречном Павел Немков.

Теперь пензенцам предстоит побороться за звание абсолютного победителя конкурса. В рамках «Педагогического многоборья» они пройдут компьютерное тестирование, выполнят открытые задания и защитят свою педагогическую позицию. Имя победителя станет известно 21 ноября.