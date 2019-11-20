Губернатор встретился с представителем «Газпром межрегионгаз»

20 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским. Стороны обсудили вопросы взаимодействия поставщика газа с предприятиями региона и платежную дисциплину за потребленный ресурс.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники встречи отметили, что большая часть должников газоснабжающей компании на территории региона составляют предприятия внебюджетного сектора. Отмечается, что население и бюджетные организации за потребляемый газ, как правило, расплачиваются прилежно.

«Думаю, что с вашим участием, реализуя рекомендации и предложения компании «Газпром межрегионгаз», мы сможем найти оптимальные решения и добиться позитивного результата по ликвидации долгов за поставку газа. Вместе с тем, нам необходимо обратить внимание на модернизацию газовых котельных, особенно тех объектов, которые снабжают теплом активно застраивающиеся микрорайоны Пензы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Юрий Пахомовский отметил, что Пензенский регион — один из самых значимых в центральной России.

«Мы относимся к нему очень добросовестно и считаем его субъектом РФ, достойным высокого развития. Мы благодарны губернатору и правительству Пензенской области за оказание помощи нашей региональной газовой компании», — добавил он.

Участники встречи также детально обсудили пути решения вопроса по устранению долгов конкретных пензенских предприятий, договорились о дальнейшем взаимодействии в рабочем порядке.