В мэрии Пензы обсудили меры предупреждения нештатных ситуаций в сфере ЖКХ

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, технический директор АО «Т плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев, главы районов, руководители городских управлений и ведомств.

В пресс-службе мэрии напомнили, что расследованием причин чрезвычайного происшествия на улице Аустрина сейчас занимаются следственные органы. По предварительной информации, повреждение и прорыв инженерных коммуникаций на этом участке могли произойти из-за проседания бетонного короба теплотрассы, который испытывал повышенные нагрузки.

«Есть поручение губернатора — проанализировать расположение магистральных сетей тепло- и водоснабжения. Необходимо сопоставить схему теплоснабжения города с градпланом, посмотреть, где существуют риски, и предпринять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность таких участков», — сказал Андрей Лузгин

Также он обратил внимание на важность правильной и своевременной реакции жителей на различные нештатные ситуации в городе.

«Нужно еще раз проинформировать население о мерах безопасности, напомнить о том, что нельзя приближаться к поврежденным объектам — открытым люкам, проседаниям грунта, предупреждать детей об опасности нахождения рядом с технологическими объектами», — подчеркнул мэр.

Градоначальник добавил, что зачастую именно горожане являются первыми свидетелями нарушений в работе жилищно-коммунального комплекса. По его словам, пензенцы должны быть бдительными.

Отдельно глава администрации города остановился на подготовке инженерных коммуникаций к отопительному сезону.

«Регламент процедуры опрессовки сетей был разработан давно, надо его актуализировать, включить обязательное проведение фото- или видеофиксации. Члены комиссии должны лично участвовать в этой работе, а не ограничиваться формальной подписью под документами», — сказал он.

После совещания Андрей Лузгин и заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов выехали в микрорайон Север, где в настоящее время продолжается заполнение отопительной системы. Устранение аварии продолжалось до 4 утра 20 ноября. Теплоноситель подан ко всем потребителям, без отопления остаются только шесть домов на улице Лунинской из-за промерзания наружных коммуникаций. Работы по решению данной проблемы продолжаются.