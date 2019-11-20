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Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка

20 ноября в 18:00 122 просмотра
«Мир книг на пензенской земле» (0+). Она открылась в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. На мероприятии побывала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.

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В Пензе 20 ноября начала работу Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» (0+). Она открылась в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. На мероприятии побывала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.

Пензенская область в этом году отметила свой 80-летний юбилей. Этой дате, а также еще одному знаменательному событию, 205-летию со дня рождения поэта М. Ю. Лермонтова, посвящена выставка-ярмарка. Ее программа направлена на продвижение историко-культурного наследия и традиций Пензенского края, приобщению людей к чтению.

«Выставка будет продолжаться четыре дня. В эти дни можно много увидеть и узнать. Пензенцев ждут творческие встречи, мастер-классы, а также новинки книжных изданий. Это прекрасная возможность найти для себя любимую книгу.

Наши гости и участники выставки-ярмарки приехали из других регионов, чтобы представить свою лучшую новейшую продукцию. Сегодня они могут реализовать по более приемлемой для покупателя цене. В этом году к выставке присоединилось много регионов нашей страны — это не может не радовать. Очень хочется, чтобы тема книги и продвижение чтения еще больше развивались», -отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Я уверена, что большое количество жителей Пензы присоединится к выставке и посетит встречи и мастер-классы. Очень здорово, что запланированы мероприятия для детей, потому что я с уверенностью могу сказать, что любовь к чтению прививается с самого раннего детства», — отметила заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

В рамках выставки состоялось открытие детского центра для проведения просветительских, познавательных и развлекательных мероприятий.

«Министерство культуры и архива Пензенской области поддерживает молодых прозаиков и поэтов. У нас выпускается журнал «Сура», в котором мы публикуем работы начинающих писателей — это возможность для них показать себя. Мы совместно с министерством выпустили несколько изданий, которые будем презентовать на выставке», — сообщил депутат Законодательного Собрания Александр Ломовцев.


К ярмарке присоединились представители культурного сообщества из Москвы, Саратова, Самары и Ульяновска, а также Республики Башкортостан, а также пензенские вузы.

С музыкальным приветствием для гостей выступила вокальная студия «Continent music».

Выставка продлится до 24 ноября.


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