На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб (видео)

Теперь на улице Белинского проезжую часть от тротуара отделяет металлическое ограждение. Конструкция протяженностью около 70 метров смонтирована в районе бизнес-инкубатора. Участок попал в муниципальную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
«В 2018 году ставили ограждения у школы № 14, гимназии № 1 и № 9 для того, чтобы закрыть пешеходную зону», — рассказал заместитель директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Кузненко.
Установка ограждений — лишь один из нескольких видов работ по исполнению муниципальной программы. В течение года на пешеходных переходах возле нескольких школ были установлены предупреждающие светофоры «Т-7», обустроены искусственные неровности.
«В 2019 году закуплен 51 дорожный знак, они все установлены. Также производилась закупка пешеходных ограждений для оборудования по улицам возле школ, на улицах Стекловская и Кирова установлен светофор», — сказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Кузнецка Эдуард Потапов.
Еще несколько светофоров, в том числе — пешеходный, в ближайшее время появится на пересечении улиц Ленина и Московской, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.