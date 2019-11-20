Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие финала всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в Пензе
Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка
«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?
Наши новости
В Чемодановке завершается реконструкция парка, на очереди — многофункциональная площадка
В мэрии Пензы обсудили меры предупреждения нештатных ситуаций в сфере ЖКХ
Губернатор встретился с представителем «Газпром межрегионгаз»
В Заречном синхронизируют график электричек и автобусов
Губернатор призвал разобраться в причинах трагедии на ул. Аустрина
В Пензенской области по нацпроекту БКАД отремонтировали 140 км дорог
Всем мамам посвящается-2. Известные пензенцы рассказали о самых близких людях
Медучреждения Пензенской области нуждаются в 81 педиатре
Пензенец рассказал о груде кирпичей на проезде Баумана
В Камешкирском районе поймали черного лесоруба

На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб (видео)

20 ноября в 19:47 94 просмотра
, направленной на повышение безопасности дорожного движения. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка пяти миллионов рублей.

" data-title="На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области завершается реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка пяти миллионов рублей.

Теперь на улице Белинского проезжую часть от тротуара отделяет металлическое ограждение. Конструкция протяженностью около 70 метров смонтирована в районе бизнес-инкубатора. Участок попал в муниципальную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В 2018 году ставили ограждения у школы № 14, гимназии № 1 и № 9 для того, чтобы закрыть пешеходную зону», — рассказал заместитель директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Кузненко.

Установка ограждений — лишь один из нескольких видов работ по исполнению муниципальной программы. В течение года на пешеходных переходах возле нескольких школ были установлены предупреждающие светофоры «Т-7», обустроены искусственные неровности.

«В 2019 году закуплен 51 дорожный знак, они все установлены. Также производилась закупка пешеходных ограждений для оборудования по улицам возле школ, на улицах Стекловская и Кирова установлен светофор», — сказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Кузнецка Эдуард Потапов.

Еще несколько светофоров, в том числе — пешеходный, в ближайшее время появится на пересечении улиц Ленина и Московской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...