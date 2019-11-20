На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области завершается реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка пяти миллионов рублей.

Теперь на улице Белинского проезжую часть от тротуара отделяет металлическое ограждение. Конструкция протяженностью около 70 метров смонтирована в районе бизнес-инкубатора. Участок попал в муниципальную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В 2018 году ставили ограждения у школы № 14, гимназии № 1 и № 9 для того, чтобы закрыть пешеходную зону», — рассказал заместитель директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Кузненко.

Установка ограждений — лишь один из нескольких видов работ по исполнению муниципальной программы. В течение года на пешеходных переходах возле нескольких школ были установлены предупреждающие светофоры «Т-7», обустроены искусственные неровности.

«В 2019 году закуплен 51 дорожный знак, они все установлены. Также производилась закупка пешеходных ограждений для оборудования по улицам возле школ, на улицах Стекловская и Кирова установлен светофор», — сказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Кузнецка Эдуард Потапов.

Еще несколько светофоров, в том числе — пешеходный, в ближайшее время появится на пересечении улиц Ленина и Московской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.