В дома на ул. Аустрина тепло вернется до полуночи (видео)

Тепло в дом № 37 на улице Аустрина вернулось спустя почти сутки утром 20 ноября. А ближе к обеду появилось и горячее водоснабжение. Однако в минусовую температуру так сильно повезло далеко не всем жителям микрорайона. Из-за несчастного случая, когда накануне в яму с кипятком провалился автомобиль и погибли люди, выяснилось, что на участке теплосетей произошел порыв. Ситуацию под свой контроль взял глава региона Иван Белозерцев. Он встретился с представителями компании, ответственной за обслуживание этого участка теплосетей. Вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов.
«Почему когда пошел большой объем горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать?» — спросил губернатор.
На участке ликвидировали коммунальную аварию. Ожидается, что до полуночи отопительный сезон вернется во все дома, которые попали под внеплановое отключение, а их — около 70. За ситуацией следят представители Общероссийского народного фронта.
«Теплоснабжение было частично восстановлено, поэтому мы сейчас в дежурном режиме будем обзванивать учебные учреждения, в первую очередь, образовательные и воспитательные», — сказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.
Ресурсоснабжающая организация завершает ремонтные работы на участке, а Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии. Ход расследования уголовного дела лично взял на контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.