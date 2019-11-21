У нескольких пензенских компаний появились новые возможности для развития (видео)

Несколько ведущих предприятий Пензенской области стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Главная цель — увеличение объема производства и качества выпускаемой продукции в средних и крупных компаниях.

На крупном пензенском предприятии по выпуску различных резервуаров для нефтепродуктов, мобильных топливозаправочных станций, оборудования и запасных частей для бензовозов готовятся к масштабным переменам. Завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Теперь у компании появились новые возможности для успешного развития.

«Бизнес не стоит на месте, нужно всегда расти и двигаться вперед, поэтому если мы хорошо заработаем, то будем открывать дополнительные направления, тем самым увеличивать количество рабочих места», — сказал генеральный директор ЗАО «Пензаспецавтомаш» Юрий Колесников.

Участие в проекте позволит увеличить производительность труда, в среднем, на 30%, создать новые рабочие места и поднять заработную плату. Повышение квалификации — лишь часть большой программы по улучшению производительности труда. Еще один важный компонент роста — взаимодействие с федеральным центром компетенций, это оператор национального проекта. Его специалисты на безвозмездной основе будут оказывать компании организационную, экспертно-аналитическую и информационную поддержку.

«Специалисты федерального центра компетенций будут здесь проводить мероприятия. Сначала оценочные — это порядка двух-четырех недель, потом будет разработана дорожная карта по внедрению улучшений, которые должны привести к снижению потерь, оптимизации процессов, сокращению издержек, которые не приносят положительного результата», — рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

На сегодняшний день уже заключено 18 соглашений с предприятиями региона, которые должны достигнуть роста производительности труда по сравнению с базовыми показателями. К 2024 году в реализации национального проекта запланировано участие 75 организаций, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.