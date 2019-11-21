В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе (видео)

Крыша транспортного средства, слетевшего с проезжей части, покосилась, выбиты все стекла и фары. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Мужчина, который управлял отечественной легковушкой, скончался от полученных травм на месте.
«Пассажиры автомобиля, мужчина 1964 года рождения и женщина 1977 года рождения, были госпитализированы, еще один, мужчина 1977 года рождения, после оказания медпомощи был отпущен. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.