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На «Эхе Пензы» обсудили вопросы правовой помощи детям (видео)

21 ноября в 01:29 130 просмотров
, а 30 лет назад — аналогичная конвенция. Не осталась в стороне от этого праздника и Пензенская область. Подробнее об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова в эфире радио «Эхо Пензы».

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20 ноября во всем мире отмечают День правовой помощи детям. 60 лет назад в этот день была подписана декларация прав ребенка, а 30 лет назад — аналогичная конвенция. Не осталась в стороне от этого праздника и Пензенская область. Подробнее об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова в эфире радио «Эхо Пензы».

«В области все организации под патронажем управления юстиции проводят приемы граждан по правам детей, по личным вопросам, консультации, чтобы обратить внимание всех взрослых на то, что есть ребята, у которых есть свои собственные права, интересы, и они — превыше всего», — сказала Елена Столярова.

По ее словам, чаще всего жители региона обращаются с вопросами, связанными с получением детьми услуг в системе здравоохранения, образования, порядком общения ребенка с родителями, которые живут раздельно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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