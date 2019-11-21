На «Эхе Пензы» обсудили вопросы правовой помощи детям (видео)

«В области все организации под патронажем управления юстиции проводят приемы граждан по правам детей, по личным вопросам, консультации, чтобы обратить внимание всех взрослых на то, что есть ребята, у которых есть свои собственные права, интересы, и они — превыше всего», — сказала Елена Столярова.
По ее словам, чаще всего жители региона обращаются с вопросами, связанными с получением детьми услуг в системе здравоохранения, образования, порядком общения ребенка с родителями, которые живут раздельно, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.