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Подача теплоносителя восстановлена во всех домах микрорайона Север

21 ноября в 07:55 162 просмотра
, 21 ноября, в пензенском микрорайоне Север восстановили подачу теплоносителя в последних отключенных домах.

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Около трех часов ночи в четверг, 21 ноября, в пензенском микрорайоне Север восстановили подачу теплоносителя в последних отключенных домах.

Отопление и горячая вода вернулись в два одноэтажных дома на улице Лунинской. Теплоносителя не было в течение двух дней из-за аварии на магистральном трубопроводе на улице Аустрина.

Напомним, утром 19 ноября над прорванной трубой обвалился грунт, в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус», водитель и пассажир погибли на месте, обварившись кипятком. Возбуждено уголовное дело.

Основной части домов отопление и горячую воду вернули утром 20 ноября, однако из-за промерзания труб подача ресурса была прекращена в шесть домов — двухэтажные многоквартирные и одноэтажные строения.

«На месте работали десять аварийных бригад нескольких ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время проблема устранена, тепло поступило во все жилые дома», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/teplo_postupilo_k_mnogokvartirnym_domam_na_ulitse_luninskoy/

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