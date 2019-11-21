Еще один недостроенный дом в Пензе признали масштабным инвестиционным проектом

Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о признании завершения строительства многоквартирного дома на улице Ново-Казанской в Пензе масштабным инвестиционным проектом (МИП) .

Объект незавершенного строительства из реестра проблемных готов на 80%, возведено 19 601,8 квадратного метра жилья — это 237 квартир, утоняется в официальном Instagram-аккаунте региональной Госжилстройтехинспекции.

Обязательства по достройке дома взяло на себя ООО «Новое решение». За это компания получит в аренду без проведения торгов земельные участки в Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости.

Ранее на аналогичных условиях достройкой корпуса № 6 строения № 1 на улице 8 Марта занялся холдинг «Термодом». Это был первый объект, который признали масштабным инвестиционным проектом. Застройщик получит участки на улицах Коммунистической, Жемчужной, Рахманинова, Шмидта и 9 Января.