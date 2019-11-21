Из-за прорыва сетей ул. Володарского превратилась в каток

Утром в четверг, 21 ноября, центр Пензы встал в грандиозном заторе. На этот раз причина не только в закрытии Бакунинского моста. Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте» , на улице Володарского произошел прорыв коммуникаций.

На перекрестке с улицей Кураева и далее по проезжей части разлилось болото. На этом участке пути автомобилям нужно ехать в гору, но из-за мокрого покрытия и минусовой температуры транспортные средства не справляются с поставленной задачей.

В интернете опубликовано видео, как перед пешеходным переходом дорогу «шлифует» ГАЗель. К проезжей части подходит мужчина, но замечает поднимающийся над землей пар и силящихся избежать аварий водителей и решает выбрать иной путь.

Сервис «Яндекс.Карты» отметил уже два дорожно-транспортных происшествия: на перекрестке улицы Володарского с Максима Горького и выше — с Кураева. Вверх по Володарского затор тянется на 730 метров, вниз — почти на два километра. Стоят также улицы Лермонтова вдоль одноименного сквера, Кирова, Красная, мост имени ФУ БХУХО.

В пресс-службе администрации Пензы сообщили, что утечка произошла на сетях «Горводоканала». Аварию планируется устранить до вечера.