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Алексей Ваулин о победе «Дизеля»: Наши ошибки хорошо подчищал вратарь

21 ноября в 09:33 174 просмотра
«Дизель» прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

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Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

Алексей Ваулин разделил мнение наставника волжан Александра Титова о том, что игра в Пензе мало чем отличалась от той, что несколько дней назад прошла в Тольятти — вязкая, с ожиданием ошибок от соперников.

«Я считаю, это из-за того, что у нас с «Ладой» и хоккей похожий, похожая система игры. Тут все зависит от того, кто меньше ошибается — тот и выигрывает. Сегодня получилось победить у нас», — пояснил тренер «желто-синих».

Он также выделил голкипера Илью Андрюхова, который совсем недавно вернулся в команду и уже отлично проявил себя в деле.

«Хочу добавить, что на протяжении всего матча наши ошибки хорошо подчищал вратарь. Огромное спасибо ему и всей команде», — добавил Алексей Ваулин.

Фотография: http://hcdizel.ru/2019/11/aleksej-vaulin-kto-menshe-oshibaetsya-tot-i-vyigryvaet/

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