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В «Горводоканале» прокомментировали сообщения об утечке в центре Пензы

21 ноября в 09:57 326 просмотров
 «Горводоканал» предоставили последнюю информацию о происшествии в центре Пензы, где по проезжей части разлилась вода.

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В пресс-службе ООО «Горводоканал» предоставили последнюю информацию о происшествии в центре Пензы, где по проезжей части разлилась вода.

Утечка из водопроводных сетей произошла на улице Кураева, 16. На место выехала бригада, которая сейчас определяется с фронтом работы. Пока земляные работы не начались, отключение подачи ресурса в близстоящие дома не производилась.

«Утечка стандартная, но из-за рельефа местности кажется, что она сильная», — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

В пресс-службе добавили, что авария должна быть устранена до конца рабочего дня. Для обеспечения безопасности пешеходов на скользкой дороге заявка была направлена в МУП «Пензадормост».

«Они должны определить, какой смесью посыпать дорогу», — пояснили в компании.


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