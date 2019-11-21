В «Горводоканале» прокомментировали сообщения об утечке в центре Пензы

Утечка из водопроводных сетей произошла на улице Кураева, 16. На место выехала бригада, которая сейчас определяется с фронтом работы. Пока земляные работы не начались, отключение подачи ресурса в близстоящие дома не производилась.
«Утечка стандартная, но из-за рельефа местности кажется, что она сильная», — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.
В пресс-службе добавили, что авария должна быть устранена до конца рабочего дня. Для обеспечения безопасности пешеходов на скользкой дороге заявка была направлена в МУП «Пензадормост».
«Они должны определить, какой смесью посыпать дорогу», — пояснили в компании.