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Герои реалити-шоу «Культ тела» объявят Басте «рэп-войну»

21 ноября в 10:39 114 просмотров
«Культ тела 4: АРМИЯ похудения» (18+) записали видеоролики, в которых бросили вызов рэперу Басте. Он приедет в Пензу с концертом 30 ноября. Причиной обращений стал его подход к борьбе с лишним весом.

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Герои пензенского реалити-шоу «Культ тела 4: АРМИЯ похудения» (18+) записали видеоролики, в которых бросили вызов рэперу Басте. Он приедет в Пензу с концертом 30 ноября. Причиной обращений стал его подход к борьбе с лишним весом.

Участники проекта считают, что Баста худеет неправильно. Пытаясь сбросить ненужные килограммы, Василий Вакуленко параллельно ест вредные стэйки и идет на другие «пищевые подвиги».

«Мы решили сделать баттл прямо на сцене и объяснить, что подход к похудению у Басты совсем небезопасный», — пояснила генерал Армии безопасного похудения Марина Богомолова.

Видео выставлены на голосование в группе социальной сети «ВКонтакте». На разработку сценария и съемки отводилась неделя. Например, команда «Спецы» привлекла для подготовки пензенских битбоксеров. Команда «100 пудов» выбрала в качестве съемочной площадки свиноферму. Также местом съемок стала площадка под подвесным мостом, где теперь изображено граффити «Культ тела 4».

Запись, которая понравится пользователям больше всего, отправят Басте в качестве «объявления войны». Команда-автор ролика получит дополнительный балл, который приблизит ее к финалу реалити-шоу.

Не останутся без подарков и участники опроса: между ними разыграют билеты в кино и игровую зону, где они встретятся с курсантами Армии.

Голосование продлится до 20 часов 28 ноября (18+).

Фотография: скриншот с видео - https://vk.com/cult_tela?z=video-9294827_456239643%2Fd0f11690e1107895d2%2Fpl_wall_-9294827

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