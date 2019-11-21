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В Пензе коллекционер оружия стал фигурантом уголовного дела

21 ноября в 10:54 102 просмотра
, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.

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Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.

46-летний безработный житель Пензы занимался коллекционированием пневматического и охолощенного оружия.

В марте мужчина разместил в интернете объявление о продаже пневматического оружия. На него откликнулся покупатель, который также получил в подарок 10 винтовочных мелкокалиберных патронов.

В апреле пензенец нашел покупателя на импортный газовый пистолет. На встречу с «клиентом» пришли сотрудники органов внутренних дел, которые задержали злоумышленника. Пистолет был изъят при досмотре подозреваемого, а позже в его квартире обнаружили пневматическое оружие, комплектующие к нему, 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и один — калибра 7,62 мм.

Пензенец пояснил, что никогда не охотился, разрешений на оружие у него нет, а патроны он нашел в мусорном баке на улице Кижеватова весной 2018 года. Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил пензенцу наказание в виде двух лет ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Изъятые патроны и газовый пистолет переданы в УМВД России по Пензенской области», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2948729/

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