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Пензячка спасла обокравшего ее мужчину от уголовной ответственности

21 ноября в 10:57 98 просмотров
, у которой украли потерянный кошелек с немалой суммой денег, попросила суд прекратить дело в отношении вора.

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Жительница Пензы, у которой украли потерянный кошелек с немалой суммой денег, попросила суд прекратить дело в отношении вора.

Днем 22 августа 25-летний житель Пензы с приятелем приехали на Южную поляну за строительными материалами. Они припарковались около ТЦ «Южный» и отправились в торговый зал.

На асфальте мужчина заметил черный кошелек. Он поднял чужую вещь, достал оттуда 22 500 рублей, а само портмоне с банковскими и дисконтными картами выбросил.

Преступление было раскрыто благодаря записям с камер видеонаблюдения, и пензенцу предъявили обвинение в краже. Потерпевшая ходатайствовала о закрытии дела, поскольку мужчина возместил нанесенный ей ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело в его отношении в связи с примирением с потерпевшей. Постановление суда вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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