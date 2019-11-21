Губернатор поручил сдать в эксплуатацию пристрои к детсадам в срок

Первым объектом стал корпус детского сада «Солнышко» на улице Антонова.

«Район ГПЗ-24 быстро развивается, здесь есть потребность в детских садах. В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, из федерального бюджета выделены деньги на строительство пристроя к детсаду на 40 ясельных мест», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Общая стоимость объекта, готовность которого в настоящее время составляет 60%, - чуть более 26,5 млн рублей. Рабочие трудятся в три смены, они приступили к внутренним отделочным работам.

Иван Белозерцев осмотрел стройплощадку, пообщался с рабочими. Подрядчик заверил, что все работы будут сделаны в срок — до 15 декабря.

«Главная задача сейчас - благоустройство вокруг садика. Делайте основание, пока погодные условия позволяют. Я понимаю, что детскую площадку можно монтировать в любую погоду, но вот основание и укладку асфальта нужно сделать до наступления сильных морозов», — отметил глава региона.

Всего в 2019 году в Пензе появятся шесть объектов дошкольного образования, из них детские сады на 105 и 175 мест уже введены в эксплуатацию. Осталось завершить четыре пристроя, каждый — по 40 мест. В основном, это группы для малышей до трех лет.

Губернатор побывал еще на одном строящемся объекте — это пристрой к детсаду на ул. Измайлова, его общая стоимость — более 39 млн руб. Иван Белозерцев призвал подрядчика сдать его в эксплуатацию в срок.

Кроме того, в микрорайоне ГПЗ-24 в 2020 году планируется строительство детского сада на 400 мест.