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Филиал «Пензаэнерго» подключил более 2000 потребителей

21 ноября в 11:19 152 просмотра
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» за 10 месяцев выполнил 2037 технологических присоединений к сетям компании.

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Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» за 10 месяцев выполнил 2037 технологических присоединений к сетям компании.

Чтобы это сделать, специалисты построили 115 км распределительных сетей 6−10/0,4 кВ и 132 трансформаторные подстанции 6−10/0,4 кВ. Общая мощность присоединенных объектов новых потребителей — 60,3 МВт (мегаватт).

Наиболее крупными из присоединенных объектов стали зерновой склад в Каменском районе (1,8 МВт), производственно-складские помещения (1 МВт) и свинокомплекс (2,6) в Пензенском районе, зернохранилище в Земетчинском районе (2 МВт), теплицы в Шемышейском районе (1,4 МВт), энергетическая установка — мини ТЭЦ (2МВт) и др.

Также за отчетный период специалисты провели работы по технологическим присоединениям ряда социально-значимых объектов, среди которых — детский сад в Неверкинском районе, дом культуры в Пачелмском районе, храмы в Бессоновском, Пензенском, Кузнецком районах, ФАП в Земетчинском районе и здания многофункционального использования с квартирами, офисами, торговыми помещениями и объектами культурного и обслуживающего назначения в Пензенском районе.

Технологические присоединения потребителей проводятся в минимальные сроки, что формирует на территории региона благоприятный инвестиционный климат как для производственной сферы, так и для предприятий аграрно-промышленного комплекса.

Отмечается, что при подаче заявок на технологическое присоединение многие клиенты компании воспользовались личным кабинетом на сайте ПАО «МРСК Волги», предоставляющим возможность реализовать все этапы оформления документов онлайн, без визитов в офис.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

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