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Пензенские автолюбители массово ринулись в больницы

21 ноября в 11:45 340 просмотров
, 21 ноября, перед наркодиспансерами, государственными больницами и частными клиниками выстроились очереди из действующих и будущих водителей, которым нужно пройти медосмотр для получения или продления срока действия удостоверений. Люди хотят сделать это до вступления в силу новых правил Минздрава РФ.

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Утром в четверг, 21 ноября, перед наркодиспансерами, государственными больницами и частными клиниками выстроились очереди из действующих и будущих водителей, которым нужно пройти медосмотр для получения или продления срока действия удостоверений. Люди хотят сделать это до вступления в силу новых правил Минздрава РФ.

Напомним, с 22 ноября для получения или обновления прав нужно будет сдать кровь и мочу на наличие психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает, страдает ли человек алкоголизмом. Раньше основанием для прохождения этих обследований были конкретные симптомы.

Новые правила не только заставят некоторых водителей понервничать, но и скажутся на стоимости медицинской справки, которую нужно предъявить в ГИБДД. Если сейчас за нее отдают в среднем 1 500 рублей, то с завтрашнего дня она может подорожать до 5 000 — 6 000 рублей, сообщает ТАСС.

Проект изменений в приказ «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» был зарегистрирован Минздравом в начале июля.

Ажиотаж наблюдается не только в Пензе. Фотографии и видеозаписи с огромными очередями в наркодиспансеры выкладывают в интернете жители разных регионов России. Подборку собрало РИА «Новости».

Фотография: скриншоты - https://sun1-84.userapi.com/c857632/v857632421/f68d1/oitNSUlKA-w.jpg, https://sun1-20.userapi.com/c857736/v857736421/f9d52/4tNop5vS22k.jpg

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