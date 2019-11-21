В России застройщиков намерены обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью

По согласованию с Министерством строительства и ЖКХ проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР). В Минстрое подтвердили, что вопрос обсуждается. На площадке министерства были проведены совещания по этому вопросу как с руководством АМДПР, так и с представителями компаний-застройщиков.

«Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет», — добавили в Минстрое.

По данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние годы пользуются все большей популярностью у покупателей.

Для граждан такое предложение от девелоперов в первую очередь интересно тем, что меблировка квартиры включается в ипотеку, сказали «Известиям» в ведомстве. Минпромторг поддерживает рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий, добавили в министерстве.

Член Совета Федерации Татьяна Гигель отметила, что если инициатива будет реализована, важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Также она указала на важность вывода из тени организаций, которые занимаются ремонтом.

Отмечается, что сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. Эксперты прогнозируют, что с появлением новых требований стоимость 1 кв. м в таких домах в Москве может вырасти на 15−17 тыс. рублей.