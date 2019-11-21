Россиян заставят платить за ночной шум

Жителей России планируют наказывать за громкую музыку ночью. Им может грозить штраф — до 3000 рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предложил внести в новую версию КоАП Совет Федерации, который обратился в комиссию по разработке документа от имени регионов страны.

Речь идет об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе — в ночное время с 23:00 до 7:00. Наказание за это будет варьироваться от 1000 до 3000 рублей.

Отмечается, что под штраф попадают «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан». К ним относятся даже излишне громкое пение или прослушивание музыки. В документе отмечается, что ответственность не распространяется на те случаи, когда тишина и покой граждан были нарушены из-за шума для пресечения правонарушений, ликвидации ЧС, а также проведением официальных культурных и религиозных мероприятий.

Сейчас административная ответственность за эти нарушения установлена лишь в ряде регионов страны. Однако наказания за эти нарушения сейчас практически нет.