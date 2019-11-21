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В пензенском зоопарке отмечают день рождения обезьяны-долгожительницы

21 ноября в 12:23 128 просмотров

В ноябре питомице пензенского зоопарка — восточному колобусу Пауле — исполняется 31 год. В учреждении культуры рассказали о необычной судьбе своей подопечной.

Паула — настоящая долгожительница. Ее дикие сородичи умирают в возрасте примерно 20 лет, а те, кто содержатся в неволе, доживают до 28−29 лет. Поэтому 31-й день рождения для восточного колобуса — настоящее достижение.

«Несмотря на возраст, она хорошо выглядит, хотя и стала менее подвижной и предпочитает больше сидеть», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Паула — уроженка Германии. Она родилась в зоосаде Дрездена в 1988 году, а затем оказалась в Новосибирске. В 2004 году из столицы Сибири вместе с возлюбленным Иоханом она переехала в Пензу, где ставит рекорды долгожительства.

«В зоопарке специально для колобусов зоологи с лета замораживают свежие зеленые листья и ветки клена, ивы, малины и рябины. Ими животные лакомятся в течение всей зимы», — описали особенности рациона обезьян в пресс-службе.

Фотография: скриншот - https://sun9-64.userapi.com/c853528/v853528783/176e69/U9AE82k5hc8.jpg

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