В пензенском зоопарке отмечают день рождения обезьяны-долгожительницы

В ноябре питомице пензенского зоопарка — восточному колобусу Пауле — исполняется 31 год. В учреждении культуры рассказали о необычной судьбе своей подопечной.

Паула — настоящая долгожительница. Ее дикие сородичи умирают в возрасте примерно 20 лет, а те, кто содержатся в неволе, доживают до 28−29 лет. Поэтому 31-й день рождения для восточного колобуса — настоящее достижение.

«Несмотря на возраст, она хорошо выглядит, хотя и стала менее подвижной и предпочитает больше сидеть», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Паула — уроженка Германии. Она родилась в зоосаде Дрездена в 1988 году, а затем оказалась в Новосибирске. В 2004 году из столицы Сибири вместе с возлюбленным Иоханом она переехала в Пензу, где ставит рекорды долгожительства.

«В зоопарке специально для колобусов зоологи с лета замораживают свежие зеленые листья и ветки клена, ивы, малины и рябины. Ими животные лакомятся в течение всей зимы», — описали особенности рациона обезьян в пресс-службе.