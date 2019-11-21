Губернатор предложил создать места под детсад в новой школе в Арбеково

Губернатор Иван Белозерцев 21 ноября осмотрел стройплощадку школы в шестом микрорайоне Арбеково. Она рассчитана на 800 мест, в декабре ее должны сдать в эксплуатацию.

Строительство школы находится на завершающем этапе, в финальной стадии — фасадные работы. Клиниговая компания вышла убирать помещения. По благоустройству территории осталось только выполнить выравнивание грунта. Готовы все спортивные объекты, в том числе — стадион, идет монтаж ограждений площадок.

Назначен директор учебного заведения — Юрий Каленов. Он сообщил, что в настоящее время уже идет сбор резюме от желающих стать учителями в этой школе. Кроме того, с 1 февраля будут принимать заявления от родителей на поступление детей.

«Школа будет сдана в эксплуатацию в этом году, зачем ждать 1 сентября, когда начнется учебный процесс? Надо здесь организовать работу с детьми — дополнительные занятия, работу секций, подготовку к школе. Необходимо, чтобы школа не пустовала, чтобы начала жить», — сказал в ходе осмотра Иван Белозерцев.

По словам начальника управления образования Юрия Голодяева, есть возможность проводить те дополнительные занятия, для которых не требуется учебное оборудование. На его приобретение нужно 86 млн рублей, эти деньги пока не заложены.

«Закладывайте средства, ищите решения. Мы обязаны это сделать в установленные сроки», — заявил губернатор, обращаясь к ответственным лицам.

В целом, Иван Белозерцев положительно оценил работы на объекте. Он предложил рассмотреть возможность часть мест адаптировать под детский сад. Подобное решение предусмотрено в строящемся учебном заведении в эко-квартале Арбеково: из 1100 мест 200 можно будет отдать под детские группы. Данную школу планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.