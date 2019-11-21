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В Пензе отец-циркач задолжал ребенку почти 300 тысяч рублей по алиментам

21 ноября в 12:51 98 просмотров

Житель Пензы не смог заработать гастролированием по России на погашение долга по алиментам.

В 2015 году жителя Пензы обязали ежемесячно перечислять 5 600 рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. До настоящего момента мужчина игнорировал алиментные обязательства, из-за чего за ним вырос долг в 293 тысячи рублей.

Взысканием внушительной суммы занялись судебные приставы. Мужчину объявили в розыск, нашли и доставили для беседы с сотрудником Федеральной службы. Выяснилось, что все это время пензенец гастролировал с цирком, однако за выступления ему не заплатили.

Посчитав это обстоятельство недостаточным для освобождения от ответственности, нерадивого отца отправили на 20 часов обязательных работ.

«В последующем, в случае уклонения от уплаты алиментов, должник будет привлечен уже к уголовной ответственности, наказание по которой предусматривает до одного года лишения свободы», — уточнили в пресс-службе областного УФССП России.


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