МТС усилила сеть в Пензе в преддверии зимних праздников

По данным МТС, больше всего мобильных гигабайт и минут пензенские абоненты «прокачали» прошлой зимой на территории Спутника. Перед грядущими новогодними праздниками МТС установила дополнительное телеком-оборудование рядом с новыми жилыми кварталами в Засечном, где ожидается наплыв любителей народных гуляний. Вторым по популярности зимним занятием пензенцев, по статистике МТС, является активный отдых на свежем воздухе. Оператор усилил сеть рядом с ТЦ «Коллаж», ул. Московской и ТЦ «Высшая лига», где ежегодно располагаются крупные городские катки, а также в районе лыжных трасс на Ласточкиных горах и в Засеке и у популярных баз отдыха в Пензенском районе. Кроме того, связь МТС была усилена рядом с учреждениями культуры, традиционно собирающими полные залы на новогодние представления: филармонией, ККЗ «Пенза» и драматическим театром им. Луначарского.

«МТС активно строит сеть на территории всей Пензенской области, и наша задача — предоставлять абонентам качественный сервис и надежную связь и в будние дни, и в праздники. В преддверии скорых зимних выходных мы точечно усилили сеть, основываясь на анализе обезличенных данных, чтобы все наши клиенты с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.