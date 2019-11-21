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Пензенским лесничествам передали 17 тракторов

21 ноября в 13:05 60 просмотров
, охотничьего хозяйства и природопользования в четверг, 21 ноября.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев передал директорам лесничеств ключи от современной спецтехники. Торжественное мероприятие состоялось на площадке у здания регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования в четверг, 21 ноября.

17 тракторов закупили на средства федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России. Машины поступят на пожарно-химические станции в лесничествах. Спецтехника понадобится для опашки территории, а также передвижения по местности со сложным рельефом.

«Региону нужна современная техника, чтобы сохранять и восстанавливать лесные массивы. В последние годы нам удается держать ситуацию с лесными пожарами под контролем, но от чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Поэтому нам нужно спецоборудование, нужна профилактическая работа с населением, нужна грамотная организация», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба министерства.

Губернатор добавил, что в регионе разработают программу по наведению порядка в лесах.

«Надеюсь, что федеральный центр ее поддержит», — добавил глава областной исполнительной власти.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3447/

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