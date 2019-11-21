В России будут продавать красивые автономера за сотни тысяч

В России теперь можно будет получить красивые номера через портал госуслуг, заплатив повышенную пошлину, ее размер может доходить до 300 тысяч рублей, но окончательная сумма еще не определена, а регионы смогут устанавливать повышающие коэффициенты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

Отмечается, что МВД и Минэкономразвития договорились, что все номера будут поделены на обычные и красивые, то есть те, где совпадают буквы или цифры или и то, и другое. Конкретные принципы определения красоты номера еще предстоит разработать.

Красивый номер, как и обычный, можно будет получить через портал госуслуг. Для этого там появится новая функция — выбрать номер, заплатив повышенную пошлину. Предполагается, что стоимость такого номера будет от 5000 до 10 000 рублей, точный размер определит Минэкономразвития. Такая система позволит водителю ввести на портале желаемое сочетание, и, если оно окажется свободным, бронь подтвердится. Номер нужно выкупить в течение суток.

Если человек хочет выбрать номер из массива определенных как «красивые», то ему придется заплатить намного более высокую пошлину. Ее стоимость может доходить до 300 тысяч рублей.