В пензенском минздраве рассказали, почему вырастет стоимость медкомиссии для автолюбителей

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали ситуацию с прохождением медкомиссии действующими и будущими водителями. Напомним, с 22 ноября в этой процедуре намечаются серьезные изменения.

Суть нововведения в том, что сдавать анализы на маркер-показатель злоупотребления алкоголем и наличие наркотических и психотропных веществ в крови и моче теперь должны все автолюбители.

«Ранее эти два исследования проводилось только при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов наркологического заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — пояснил главный врач Пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Специалист утверждает, что ужесточение правил — общемировой тренд, а значит, Россия продолжает приближаться к мировым стандартам.

Дополнительное исследование можно пройти только в государственном медучреждении. В Пензенской области соответствующим правом наделена только областная наркологическая больница. Однако ехать на прием из районов не требуется — анализ можно сдать в поликлинике по месту жительства.

«Со всеми медицинскими организациями у нас заключены договоры на проведение соответствующих исследований», — пояснил Юрий Уткин.

Для повышения стоимости медкомиссии есть объективная причина — расходные материалы для проведения точного анализа стоят дорого.

«В первую очередь, подобные изменения, принятые на законодательном уровне для всей страны, являются одним из профилактических мероприятий по снижению смертности и инвалидизации вследствие ДТП. Данные нововведения были необходимы, чтобы регламентировать и сократить число лиц, которые в алкогольном или наркотическом опьянении могли позволить себе сесть за руль», — подытожил главный врач наркологической больницы.

Фотографии огромных очередей на медкомиссию стали появляться в социальных сетях с раннего утра 21 ноября. Это последний день, когда оформить документ можно по старым правилам и, что еще более важно, прежней цене. Однако схитрить получилось не у всех.

«Я в этой очереди была сегодня. 15 метров очереди распустили, сказав, что не будут принимать», — написал пользователь Сети.

Также в соцсети есть фотография с объявлением, в котором указаны новые цены на справки (правда, трудно установить, сделан снимок в Пензенской области или каком-то другом регионе). В нем указано, что тем, кто получает или продлевает права категории А или В, придется заплатить 7 500 рублей. Владельцам удостоверений с категориями А, В, С, D и так далее придется отдать 8 800 рублей. На сколько эти расценки соответствуют действительности, узнаем в ближайшее время.