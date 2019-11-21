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Почему на Кубок Воронина в Пензу не приедут звезды российской гимнастики?

21 ноября в 14:20 234 просмотра
, кого ждать на Кубке Михаила Воронина в Пензе.

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Президент федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин рассказал, кого ждать на Кубке Михаила Воронина в Пензе.

Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина (0+) традиционно проводился в Москве. Однако из-за закрытия на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский» организаторы приняли решение о переносе соревнований в пензенский дворец спорта «Буртасы». В этом году комплекс успешно провел чемпионат и Кубок России.

К сожалению, увидеть главных звезд российской сборной, в том числе чемпионов мира 2019 года, пензенцам вряд ли удастся. И дело не в уровне турнира. В прошлые годы сильнейшие гимнасты включали состязания в личный график, поскольку они проходили в удобное время. К середине декабря завершался чемпионат мира и все этапы Кубка мира, который сейчас является отборочным на Олимпиаду, и тогда проводился Кубок Воронина.

Но на этот раз по ряду причин Кубок пройдет 29 и 30 ноября. В это время некоторые спортсмены будут на других соревнованиях. Например, Никита Нагорный и Давид Белявский выступят в большом финале Бундеслиги в Германии. До конца текущей недели Мария Пасека, Кирилл Прокопьев, Никита Игнатьев, Алексей Ростов, Владислав Поляшов, Анастасия Агафонова и Анастасия Ильянкова будут бороться за попадание на Олимпийские игры на этапе Кубка мира в немецком Котбусе. По той же причине не приедут сильнейшие гимнасты и других национальных сборных.

Дениса Аблязина не будет на стартах как минимум до января. Спортсмен сломал обе ноги на тренировке и приступит к тренировкам только в начале следующего года.

«Мы могли пригласить Оксану Чусовитину [44-летнюю спортсменку, которая до сих пор выступает за сборную Узбекистана на главных международных турнирах. — Прим. ред.], но она в это время будет в Мексике. Так что причина не в том, что соревнования будут в Пензе, а в сроках», — пояснил Валерий Старкин.

Президент региональной федерации выразил надежду на то, что городу позволят провести Кубок Михаила Воронина и в следующем году.

«Если повезет, то с руководством турнира мы попробуем договориться и выбрать другие сроки», — заявил Валерий Старкин в интервью радиостанции «Эхо Пензы».

Тем не менее, посмотреть все-таки будет на кого. Список гимнастов, заявленных от Пензенской области, смотрите здесь.


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